ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Нардеп Олесь Довгий сложил мандат

Киев, Среда 18 июня 2025 19:34
UA EN RU
Нардеп Олесь Довгий сложил мандат Фото: Олесь Довгий, нардеп (facebook.com/oles.dovhiy)
Автор: Иван Носальский

Народный депутат Олесь Довгий написал заявление о сложении мандата. Его рассмотрит Верховная Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Довгого в Facebook.

"Иду из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата", - отметил беспартийный самовыдвиженец Довгий.

Он уточнил, что не планирует баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Также нардеп пообещал поддерживать ВСУ и культурные проекты.

Стоит заметить, что официально полномочия Довгого прекратятся, когда его заявление рассмотрит и поддержит Рада.

Если это произойдет, то в парламенте останутся только 398 депутатов.

В Раде все меньше депутатов

Напомним, с начала полномасштабной войны уже довольно большое количество нардепов подали заявления о сложении мандата.

В частности, в феврале этого года заявление о сложении мандата в парламент подала нардеп Ирина Кормышкина.

Это произошло на фоне скандального подозрения чиновницы в незаконном обогащении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Депутати
Новости
Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину
Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде