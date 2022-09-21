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Нардеп-мажоритарник від "Опоблоку" Шенцев склав мандат (заява)

Фото: Нардеп Шенцев склав мандат (parlament.ua)
Автор: Олег Васьків

Народний депутат Дмитро Шенцев написав заяву про складання мандата. Верховна Рада найближчим часом планує розглянути проєкт постанови про дострокове припинення повноважень парламентаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

"Він був обраний народним депутатом ІХ скликання за 176-м округом (Харківська область) від "Опозиційного блоку" як безпартійний, позафракційний", - написав парламентар.

Цю інформацію підтвердив і депутат "Слуги народу" Олександр Бакумов.

"Найближчим часом Рада розгляне проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Щенцева Д.О", - зазначив політик.

Своєю чергою Олексій Гончаренко з "ЄС" оприлюднив фотокопію заяви Шенцева про намір скласти мандат.

За даними на сайті Верховної Ради, Шенцев пропустив усі засідання парламенту з 24 лютого до 1 червня 2022 року.

Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив функціонування проросійської політичної партії "Опозиційний блок" в Україні.

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