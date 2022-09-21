Нардеп-мажоритарщик от "Оппоблока" Шенцев сложил мандат (заявление)

Народный депутат Дмитрий Шенцев написал заявление о сложении мандата. Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий парламентария.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
"Он был избран народным депутатом IX созыва по 176-му округу (Харьковская область) от "Оппозиционного блока" как беспартийный, внефракционный", - написал парламентарий.
Эту информацию подтвердил и депутат "Слуги народа" Александр Бакумов.
"В ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Щенцева Д.А", - отметил политик.
В свою очередь Алексей Гончаренко из "ЕС" обнародовал фотокопию заявления Шенцева о намерении сложить мандат.
По данным на сайте Верховной Рады, Шенцев пропустил все заседания парламента с 24 февраля по 1 июня 2022 года.
Напомним, Восьмой апелляционный административный суд запретил функционирование пророссийской политической партии "Оппозиционный блок" в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.