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Нардеп-мажоритарщик от "Оппоблока" Шенцев сложил мандат (заявление)

Фото: Нардеп Шенцев сложил мандат (parlament.ua)
Автор: Олег Васкив

Народный депутат Дмитрий Шенцев написал заявление о сложении мандата. Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий парламентария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

"Он был избран народным депутатом IX созыва по 176-му округу (Харьковская область) от "Оппозиционного блока" как беспартийный, внефракционный", - написал парламентарий.

Эту информацию подтвердил и депутат "Слуги народа" Александр Бакумов.

"В ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Щенцева Д.А", - отметил политик.

В свою очередь Алексей Гончаренко из "ЕС" обнародовал фотокопию заявления Шенцева о намерении сложить мандат.

По данным на сайте Верховной Рады, Шенцев пропустил все заседания парламента с 24 февраля по 1 июня 2022 года.

Напомним, Восьмой апелляционный административный суд запретил функционирование пророссийской политической партии "Оппозиционный блок" в Украине.

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