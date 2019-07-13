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Нардеп Маткивский вернулся в Украину, - посол

Новости » Политика    13.07.2019 - 16:08
Нардеп Маткивский вернулся в Украину, - посол
Фото: Богдан Маткивский (facebook com)

Депутат является свидетелем по делу нацгвардейца Маркива

Народный депутат Богдан Маткивский, который был командиром нацгвардейца Виталия Маркива, вернулся в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой страницу украинского посла в Италии Евгения Перелыгина в Facebook.

По словам Перелыгина, нардеп Маткивский, против которого в Италии хотят открыть уголовное дело за соучастие в убийстве фотографа Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе в 2014 году.

Нардеп Маткивский вернулся в Украину, - посол

"Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнение или любое беспокойство за такое нелепое решение и сегодня уже вернулся в родную Украину", - говорится в сообщении посла.

Он также отметил, что Маткивский в сопровождении консулов прошел все формальности в итальянском аэропорту Бергамо и вылетел в Киев. Посол добавил, что пришлось рассмотреть много вариантов где можно было бы "переходить границу".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что прокуратура итальянского города Павия возложила ответственность за убийство итальянского фотографа Роккелли на Донбассе в 2014 году и на украинского народного депутата Богдана Маткивского. Маткивский в 2014 году был непосредственным командиром осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Напомним, суд города Павия в Италии вынес приговор экс-военнослужащему Нацгвардии Виталию Маркиву. Нацгвардейца обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Суд приговорил украинца до 24 лет тюрьмы.

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