Нардеп Матківський повернувся в Україну, - посол

Фото: Богдан Матківський (facebook com)

Депутат є свідком по справі нацгвардійця Марківа

Народний депутат Богдан Матківський, який був командиром нацгвардійця Віталія Марківа, повернувся в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сторінку українського посла в Італії Євгена Перелигіна у Facebook.

За словами Перелигіна, нардеп Матківський, проти якого в Італії хочуть відкрити кримінальну справу за співучасть у вбивстві фотографа Андреа Роккеллі під час бойових дій на Донбасі в 2014 році.

"Пан Богдан вчора з метою підтримки Віталія був присутній на суді, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь-яке занепокоєння через таке безглузде рішення і сьогодні вже повернувся в рідну Україну", - йдеться в повідомленні посла.

Він також зазначив, що Матківський у супроводі консулів пройшов всі формальності в італійському аеропорту Бергамо та вилетів до Києва. Посол додав, що довелося розглянути багато варіантів де можна було б "переходити кордон".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що прокуратура італійського міста Павії поклала відповідальність за вбивство італійського фотографа Роккеллі на Донбасі в 2014 році і на українського народного депутата Богдана Матківського. Матківський у 2014 році був безпосереднім командиром засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Нагадаємо, суд міста Павія в Італії виніс вирок екс-військовослужбовцю Нацгвардії Віталію Марківу. Нацгвардійця обвинувачують в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Суд засудив українця до 24 років в'язниці.