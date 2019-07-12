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В Италии могут открыть производство против нардепа-фигуранта дела Маркива

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 17:09
В Италии могут открыть производство против нардепа-фигуранта дела Маркива
Фото: Богдан Маткивский (facebook com)

Гособвинение в Италии считает причастным нардепа Маткивского к смерти итальянского фотографа на Донбассе

Прокуратура итальянского города Павии возлагает ответственность за убийство итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году и на депутата Верховной рады Украины Богдана Маткивского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook активиста и лидера одной из украинских общин в Италии Олеся Городецкого. 

В Италии могут открыть производство против нардепа-фигуранта дела Маркива

Так, Маткивский - бывший командир подразделения Нацгвардии, которому подчинялся осужденный за убийство Виталий Марков.

Прокурор Андреа Дзанончелли подал в суд присяжных запрос выяснить причастность Маткивского для возможного открытия судебного дела против депутата.

Напомним, суд города Павия в Италии вынес приговор экс-военнослужащему Нацгвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Суд приговорил украинца к 24 годам тюрьмы.

При этом прокуроры просили признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. А адвокаты в свою очередь требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Маркива задержали в Италии летом 2017 года. В 2019 году 6 июля в Италии начался судебный процесс по делу Маркива.

Как писало РБК-Украина ранее, ситуацию с Маркивым комментировал глава МВД Украины Арсен Аваков. Он подчеркивал, что Маркив не мог быть причастным к гибели гражданина Италии. Более того, Аваков присутствовал на одном из последних заседаний суда по делу нацгвардейца.

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