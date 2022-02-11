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Дело нардепа Кузьминых: в заседании по мере пресечения очередной перерыв

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 16:59
Дело нардепа Кузьминых: в заседании по мере пресечения очередной перерыв Фото: нардеп Сергей Кузьминых (facebook com ze zhytomyr67)
Автор: Сергей Новиков

Высший антикоррупционный суд объявил очередной перерыв в заседании по делу народного депутата Сергея Кузьминых, которого обвиняют во взяточничестве. Избрание меры пресечения продолжится 14 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

"Буду рад вас видеть в понедельник в 12 часов", - сказал следственный судья.

Отметим, избрание меры пресечения для нардепа откладывается не в первый раз. В частности, 7 февраля Кузьминых пришел без паспорта, на следующий день защита потребовала перерыва, чтобы ознакомиться с ходатайством прокуратуры.

Напомним, народного депутата Сергея Кузьминых разоблачили на взятке 28 января 2022 года во время получения более полумиллиона гривен от представителя поставщика медицинского оборудования. Он игнорировал повестки и не являлся в органы следствия, поэтому его объявляли в розыск.

Как полагает следствие, за откат в 30% от сделки он обеспечивал победы определенных поставщиков на государственных тендерах. В частности, для поставок в больницы Житомирской области.

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