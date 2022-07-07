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Нардеп-коллаборант Ковалев причастен к вывозу украинского зерна в РФ, - Венедиктова

Фото: нардеп-коллаборант Ковалев причастен к вывозу украинского зерна в РФ (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Нардеп-предатель Алексей Ковалев, которому накануне сообщили о подозрении в государственной измене, причастен к вывозу украинского продовольствия в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Венедиктова отметила, что предательство Ковалева стало очевидным, когда он разместил на своей Facebook-странице пост, где описал план полномасштабной интеграции аграриев Херсонской области в экономическую модель России.

"Собственно, этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационном органе на псевдодолжности "заместителя главы правительства Херсонской области", - добавил генпрокурор.

Как известно, вчера Венедиктова сообщила депутату Верховной Рады Алексею Ковалеву о подозрении в государственной измене.

Напомним, что нардепа-предателя уже исключили из фракции "Слуга народа". Также его хотят лишить депутатского мандата.

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Херсонпредатели