Нардеп-коллаборант Ковалев причастен к вывозу украинского зерна в РФ, - Венедиктова

Нардеп-предатель Алексей Ковалев, которому накануне сообщили о подозрении в государственной измене, причастен к вывозу украинского продовольствия в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову .

Венедиктова отметила, что предательство Ковалева стало очевидным, когда он разместил на своей Facebook-странице пост, где описал план полномасштабной интеграции аграриев Херсонской области в экономическую модель России.

"Собственно, этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационном органе на псевдодолжности "заместителя главы правительства Херсонской области", - добавил генпрокурор.