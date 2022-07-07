Нардеп-колаборант Ковальов причетний до вивезення українського зерна в РФ, - Венедиктова

Нардеп-зрадник Олексій Ковальов, якому напередодні повідомили про підозру у державній зраді, причетний до вивезення українського продовольства до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора Ірину Венедиктову .

Венедиктова зазначила, що зрада Ковальова стала очевидною, коли він розмістив на своїй Facebook-сторінці пост, де описав план повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонської області в економічну модель Росії.

"Власне, цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаду "заступника глави уряду Херсонської області", - додав генпрокурор.