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Нардеп-колаборант Ковальов причетний до вивезення українського зерна в РФ, - Венедиктова

Фото: нардеп-колаборант Ковальов причетний до вивезення українського зерна в РФ (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Нардеп-зрадник Олексій Ковальов, якому напередодні повідомили про підозру у державній зраді, причетний до вивезення українського продовольства до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора Ірину Венедиктову.

Венедиктова зазначила, що зрада Ковальова стала очевидною, коли він розмістив на своїй Facebook-сторінці пост, де описав план повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонської області в економічну модель Росії.

"Власне, цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаду "заступника глави уряду Херсонської області", - додав генпрокурор.

Як відомо, вчора Венедиктова повідомила депутату Верховної Ради Олексію Ковальову про підозру в державній зраді.

Нагадаємо, що нардепа-зрадника вже виключили з фракції "Слуга народу". Також його хочуть позбавити депутатського мандата.

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