Нардеп Дунда призвал Зеленского ввести военное положение

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") призывает президента Владимира Зеленского ввести в Украине военное положение после признания Российской Федерацией ОРДЛО и официального введения туда российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Telegram-канале.
"Необходимо вводить военное положение по всей стране", - считает нардеп.
По мнению Дунды, в последние дни на фоне напряжения из-за российской агрессии внутри страны проявилось много потенциальных коллаборантов, которые уже практически в открытую готовились приветствовать "орды с востока".
"К сожалению, среди таких потенциальных коллаборантов есть и многие руководители органов местного самоуправления", - отмечает депутат
Он считает, что введение военного положения усилит госбезопасность и позволит избавиться от потенциальных предателей из органов государственного и местного управления.
Дунда пишет, что Украине необходимо доносить западным странам, что мир имеет дело с новейшим национал-социализмом посредством "русского мира".
Кроме этого, по мнению нардепа, Россия уничтожила капитулянтские минские соглашения, Украина больше ими не связана и теперь многое зависит от реакции мирового сообщества и введенных им санкций по отношению к агрессору.
"Теперь станет видно, кто действительно является нашим партнером, а кто только делает вид", - подытожил Дунда.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". После этого он подписал указ о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса.
Ранее Дунда инициировал в Верховной раде создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов возможной госизмены во время подписания минских соглашений.
Кроме этого, нардеп считает более опасной гибридную агрессию Российской Федерации внутри политической системы Украины, для того чтобы дестабилизировать ее и лишить способности к сопротивлению.