Нардеп Дунда считает более опасной агрессию РФ внутри политсистемы Украины

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает более опасной гибридную агрессию Российской Федерации внутри политической системы Украины, для того чтобы дестабилизировать ее и лишить способности к сопротивлению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть известная статья Путина. О том, как он видит дальнейшие отношения с Украиной. Там четко написано о том, что основной акцент они будут делать на внутреннеполитической ситуации в Украине: расшатывание политической власти и расшатывание политической системы. Для того чтобы лишить ее возможности сопротивляться", - заявил нардеп.

Он отметил, что наиболее устраивающий РФ вариант в этой гибридной войне - это приведение к власти пророссийских политсил.

Дунда заявил, что надо сравнить тезисы президента РФ Владимира Путина с тезисами некоторых политических сил и политиков, чтобы стало понятно, кто работает по методичкам Кремля и пресечь эту диверсионную деятельность.

"И будет понятно, что скорее за все они работают по методичкам из Москвы", - сказал он.

По мнению нардепа, полномасштабная российская агрессия возможна только, в случае, если власть в Украине будет дестабилизирована.