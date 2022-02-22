Нардеп Дунда закликав Зеленського запровадити воєнний стан

"Необхідно вводити воєнний стан по всій країні", - вважає нардеп.

На думку Дунди, останніми днями на тлі напруги через російську агресію всередині країни виявилося багато потенційних колаборантів, які вже практично відкрито готувалися вітати "орду зі сходу".

"На жаль, серед таких потенційних колаборантів є й багато керівників органів місцевого самоврядування", - зазначає депутат.

Він вважає, що запровадження воєнного стану посилить держбезпеку та дозволить позбутися потенційних зрадників з органів державного та місцевого управління.

Дунда пише, що Україні необхідно доносити західним країнам, що світ має справу з новітнім націонал-соціалізмом у вигляді "російського світу".

Крім цього, на думку нардепа, Росія знищила капітулянтські мінські угоди, Україна більше ними не пов'язана і тепер багато залежить від реакції світової спільноти та запроваджених ним санкцій щодо агресора.

"Тепер стане очевидно, хто справді є нашим партнером, а хто тільки вдає", - підсумував Дунда.