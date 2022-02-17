Нардеп Дунда инициировал создание ТСК Рады по минским соглашениям

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") инициировал в Верховной раде создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов возможной госизмены во время подписания минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Telegram-канале .

"Минские соглашения с самого начала были актом капитуляции и их подписание точно было не в интересах Украины", - написал он.

По словам Дунды, он разослал фракциям ВР письма, чтобы те дали своих представителей для участия в комиссии.

"Расследование нужно провести быстро и объективно. Мы должны знать, кто же сдавал наши территории", - пишет нардеп.

Дунда отметил, что сейчас происходит очередное нагнетание и манипуляция Кремля, чтобы заставить Украину выполнять минские соглашения и необходимо их прекратить.