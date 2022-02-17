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Нардеп Дунда инициировал создание ТСК Рады по минским соглашениям

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 11:33
Нардеп Дунда инициировал создание ТСК Рады по минским соглашениям Фото: народный депутат Олег Дунда (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") инициировал в Верховной раде создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов возможной госизмены во время подписания минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Telegram-канале.

"Минские соглашения с самого начала были актом капитуляции и их подписание точно было не в интересах Украины", - написал он.

По словам Дунды, он разослал фракциям ВР письма, чтобы те дали своих представителей для участия в комиссии.

"Расследование нужно провести быстро и объективно. Мы должны знать, кто же сдавал наши территории", - пишет нардеп.

Дунда отметил, что сейчас происходит очередное нагнетание и манипуляция Кремля, чтобы заставить Украину выполнять минские соглашения и необходимо их прекратить.

Как сообщалось, Дунда считает необходимым, чтобы Государственное бюро расследований (ГБР) и другие правоохранительные органы открыли производство по факту заключения минских соглашений в 2015 году.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова выполнить минские соглашения, но только не на российских условиях.

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Олег Дунда
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