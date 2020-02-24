Нардеп Бурмич и фракция ОПЗЖ сорвали земреформу власти, - эксперт

Народный депутат Анатолий Бурмич и фракция "Опозиционная платформы - За життя" сорвали блицкриг власти по принятию закона о рынке земли. Об этом на своей странице в Facebook заявила политолог Елена Маркосян, передает РБК-Украина.

"Блицкриг новой власти по распродаже земли иностранным корпорациям провалился. Не сам по себе, конечно. Фракция "Оппозиционная платформа - За життя" постаралась. Об этом во время заседания Рады заявил нардеп от ОПЗЖ Анатолий Бурмич. Он называет эти корпорации колонизаторами Украины, и я с ним согласна на все 100%", - написала Маркосян.

По ее словам, власть планировала принять скандальный законопроект об открытии рынка земли еще в конце декабря прошлого года.

"Помните, как осенью монобольшинство обещало продавить этот вопрос до 20 декабря? Когда дело дошло до реальных, конструктивных действий по существу вопроса - попрятались по углам. Демонстративно занимали трибуну, обещали борьбу до победы, заявляли о непримиримой оппозиции президенту, но объединить свои усилия так и не смогли", – продолжает политолог.

Блогер считает, что только "Оппозиционная платформа - За життя" эффективно противостоит власти в вопросе продажи земли.

"ОПЗЖ ничего такого не заявляла, ультиматумов Зеленскому не выдвигала. Просто поработали эффективно и ударили по тем точкам, на которых не попиаришься. Правда, разумные доводы, дискуссия с избирателями и уход от политиканства – в итоге блицкриг захлебнулся и рассмотрение вопроса продажи земли перенесли с осени на весну. Потому что бессмысленность политического авантюризма и турборежима стала очевидной для всех. Теперь монобольшинство и вся Рада вернулись в рамки регламента и рассматривают все правки к законопроекту так, как того и требовали депутаты от ОПЗЖ", – считает Маркосян.

Политический эксперт уверена, что такой важный вопрос, как продажа земли, нужно обсуждать только после референдума.

"И сейчас, как сказал Бурмич, их требования не изменились: референдум и запрет на продажу земли иностранным колонизаторам. Пока непонятно, насколько реалистичны такие требования, но надежд на то, что их не получится проигнорировать, всё больше", - резюмировала Маркосян.

Как писало РБК-Украина, за законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов, уверяет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кроме того, во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.