В Раде оценили шансы на принятие закона о рынке земли 20 февраля

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

СН ведет консультации с оппозиционными фракциями по поводу поправок к закону

Фракция "Слуга народа" проводит активную работу с оппозиционными фракциями для того, чтобы они сняли поправки к законопроекту о рынке земли. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий отметил, что сейчас в Раде происходит "деструктивный" процесс.

"Что мы делаем. Мы объясняем оппозиции, этот процесс, который происходит в ВР, на самом деле деструктивный. У нас есть большое количество законов, к которым мы должны перейти. Но из-за того, что мы рассматриваем каждую правку, мы не можем это сделать", - заявил Гетьманцев.

По его словам, из-а сверхбольшого количества поправок закон об обороте земли вряд ли будет проголосован в пленарный четверг, 20 февраля.

"Даже если мы останемся на ночь, вряд ли мы проголосуем. Потому что количество поправок, которое есть... Если оппозиция их не снимет, вряд ли у нас будет даже возможность проголосовать закон в целом даже ночью... Но я считаю, что мы должны сделать земельную реформу. Мы наконец этот вопрос должны решить. Отозвать законопроект о земле - худшее, что сегодня может быть принято", - заявил парламентарий.

Напомним, ВР по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 500 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок. При этом парламентарии состоянию на вторник прошли 483 правки.

Как писало РБК-Украина, за законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов, уверяет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кроме того, во фракции рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.