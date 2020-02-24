Нардеп Бурмич і фракція ОПЗЖ зірвали земреформу влади, - експерт

Народний депутат Анатолій Бурмич і фракція "Опозиционная платформи - За життя" зірвали бліцкриг влада по прийняттю закону про ринок землі. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила політолог Олена Маркосян, передає РБК-Україна.

"Бліцкриг нової влади з розпродажу землі іноземним корпораціям провалився. Не сам по собі, звичайно. Фракція "Опозиційна платформа - За життя" постаралася. Про це під час засідання Ради заявив нардеп від ОПЗЖ Анатолій Бурмич. Він називає ці корпорації колонізаторами України, і я з ним згодна на всі 100%", - написала Маркосян.

За її словами, влада планувала прийняти скандальний законопроект про відкриття ринку землі ще наприкінці грудня минулого року.

"Пам'ятаєте, як восени монобільшість обіцяла продавити це питання до 20 грудня? Коли справа дійшла до реальних, конструктивних дій по суті питання - поховалися по кутках. Демонстративно займали трибуну, обіцяли боротьбу до перемоги, заявляли про непримиренної опозиції президента, але об'єднати свої зусилля так і не змогли", – продовжує політолог.

Блогер вважає, що тільки "Опозиційна платформа - За життя" ефективно протистоїть владі у питанні продажу землі.

"ОПЗЖ нічого такого не заявляла, ультиматумів Зеленському не висувала. Просто попрацювали ефективно і вдарили по тих точок, на яких не попіаришся. Правда, розумні доводи, дискусія з виборцями й відхід від політиканства у підсумку бліцкриг захлинувся і розгляд питання продажу землі перенесли з осені на весну. Тому що безглуздість політичного авантюризму і турборежиму стала очевидною для всіх. Тепер монобільшість і вся Рада повернулися в рамках регламенту і розглядають всі правки до законопроекту так, як того і вимагали депутати від ОПЗЖ", – вважає Маркосян.

Політичний експерт впевнена, що таке важливе питання, як продаж землі, потрібно обговорювати тільки після референдуму.

"І зараз, як сказав Бурмич, їх вимоги не змінилися: референдум і заборона на продаж землі іноземним колоністам. Поки незрозуміло, наскільки реалістичні такі вимоги, але надій на те, що їх не вийде проігнорувати, все більше", - резюмувала Маркосян.

Як повідомляло РБК-Україна, за законопроект про відкриття ринку землі у Верховній раді достатньо голосів, запевняє голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Крім того, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.