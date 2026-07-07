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Нарахування пенсій для ВПО змінили: кому і як тепер їх призначатимуть

07:43 07.07.2026 Вт
1 хв
Крім пенсій, зміни торкнулися і житлового питання для переселенців
aimg Катерина Коваль
Фото: ВПО отримуватимуть пенсію на загальних підставах (Getty Images)

Верховна Рада ухвалила закон, який змінює підхід до соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №12301.

Що зміниться для пенсіонерів-переселенців

Головна новація документа - держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій.

Це означає, що ВПО отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах - без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог.

"Здійснення соціальних і пенсійних виплат ВПО на загальних підставах незалежно від дати переміщення та без застосування вимоги підтвердження неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Положення закону почнуть діяти через три місяці після офіційного оприлюднення.

Нагадаємо, частині переселенців можуть призупинити виплати у липні - це стосується тих, хто вчасно не оновив дані про себе.

Також раніше в Україні офіційно стартував пілотний проєкт соціального житла для ВПО, у межах якого місцеві громади викуповуватимуть вільні будинки та передаватимуть їх переселенцям.

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ПенсіїВнутрішньо переміщені особи