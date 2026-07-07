Начисление пенсий для ВПЛ изменили: кому и как теперь их будут назначать

Что изменится для пенсионеров-переселенцев

Главное новшество документа - государство больше не будет иметь права устанавливать для переселенцев отдельные правила назначения, перерасчета или выплаты пенсий.

Это означает, что ВПЛ будут получать пенсии и другие социальные выплаты на общих основаниях - без дополнительных процедур, специальных проверок или отдельных требований.

"Воплощение социальных и пенсионных выплат ВПЛ на общих основаниях независимо от даты перемещения и без применения требования подтверждения неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Положения закона будут действовать через три месяца после официального обнародования.