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Напряженность в Средиземноморье выгодна противникам НАТО, - Помпео

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что напряженность в отношениях между союзниками по НАТО Грецией и Турцией из-за запасов углеводородов в Средиземном море выгодна противникам Североатлантического альянса. Странам этого региона нужно решать проблемы дипломатическим путем.

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Глава Госдепа также отметил, что США по-прежнему глубоко обеспокоены текущими операциями Турции по поиску энергоресурсов, которые Анкара проводит в спорных водах в районах Восточного Средиземноморья.

Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Кипра. Европейский союз неоднократно осуждал действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.

Кипр де-факто разделен на греческую и турецкую общины с 1974 года. В 1983 году кипрские турки в одностороннем порядке провозгласили "Турецкую республику Северного Кипра". Государство не было признано мировым сообществом. Анкара поддерживает самопровозглашенное государство и заявляет, что ведет разработку исходя из интересов турков-киприотов.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все необходимое для обеспечения своих прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

Ранее Греция выразила демарш Турции из-за исследований возле ее острова.

Также греческая сторона заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.

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Новости Украины ТурцияГрецияСредиземное мореГосдеп