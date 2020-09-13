Напруженість у Середземномор'ї вигідна противникам НАТО, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що напруженість у відносинах між союзниками по НАТО Грецією і Туреччиною через запаси вуглеводнів в Середземному морі вигідна супротивникам Північноатлантичного альянсу. Країнам цього регіону потрібно розв'язувати проблеми дипломатичним шляхом.

Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом.

Глава Держдепу також зазначив, що США як і раніше глибоко стурбовані поточними операціями Туреччини з пошуку енергоресурсів, які Анкара проводить в спірних водах у районах Східного Середземномор'я.

Туреччина в односторонньому порядку почала вести роботи з розробки корисних копалин у виключній морській зоні Кіпру. Європейський союз неодноразово засуджував дії Анкари, однак роботи тривають по теперішній час.

Кіпр де-факто розділений на грецьку і турецьку громади з 1974 року. У 1983 році кіпрські турки в односторонньому порядку проголосили "Турецьку республіку Північного Кіпру". Державу не було визнано світовим товариством. Анкара підтримує самопроголошену державу і заявляє, що веде розробку виходячи з інтересів турків-кіпріотів.

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина зробить все необхідне для забезпечення своїх прав в Чорному, Егейському та Середземному морях.

Раніше Греція висловила демарш Туреччині через дослідження біля її острова.

Також грецька сторона заявила про готовність до війни з Туреччиною за нафту.