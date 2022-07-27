Напряжение растет. США из-за визита Пелоси отправили авианосец к Тайваню

Китай и Соединенные Штаты наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
Отмечается, что американский авианосец USS Ronald Reagan и его ударная группа, включая эсминец с управляемыми ракетами и ракетный крейсер, отправились из Сингапура 25 июля, направляясь на северо-восток в сторону Южно-Китайского моря.
При этом военные США не разглашают конечный пункт назначения, но этот маршрут приведет группу к Тайваньскому проливу, если она продолжит движение в том же направлении. Между тем Китай также наращивает свою воздушную силу в регионе.
Пелоси еще не подтвердила свои планы в отношении поездки, но если ее визит состоится, военные усилят перемещения своих сил и средств в Индийско-Тихоокеанском регионе. Истребители, корабли, средства наблюдения и другие военные системы, вероятно, будут использованы для обеспечения перекрывающих колец защиты во время ее полета в Тайвань и когда она прибудет на остров.
Белый дом сомневается, что Китай примет прямые меры против самой Пелоси, но не может исключить усиление Китаем своих патрулей в Тайваньском проливе или проведения военных учений в других местах.
Последние спутниковые снимки показывают, что Народно-освободительная армия Китая также укрепляет свое развертывание в регионе, включая расширение авиабазы в Фуцзяне, которая расположена через пролив от Тайваня. Изображения показывают, что в начале этого месяца авиабаза Лунтянь, с которой истребители могут достичь Тайбэя за 7 минут, была заполнена истребителями серии Flanker или Су-27 российского производства, или китайскими вариантами J-11, J-16 - и специальными беспилотниками со старых реактивных самолетов J-6.
Отмечается, что в случае конфликта с Тайванем тысячи беспилотных J-6 могут использоваться в качестве приманки для преодоления системы ПВО, нести устройства электронной борьбы или взрывчатки, чтобы действовать как ракета.
Добавим, что если Пелоси посетит Тайвань, это будет первая поездка представителя США такого уровня на остров с 1997 года.
Напомним, ранее правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита спикера Палаты представителей в Тайвань.
Представитель Минобороны Китая Тан Кефей заявил, что если США будут настаивать на поездке Пелоси в Тайвань, армия Китая "никогда не будет сидеть сложа руки".
Кроме того, Пентагон разрабатывает планы на любые непредвиденные обстоятельства во время визита спикера в Тайвань.