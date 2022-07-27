Напруга зростає. США через візит Пелосі відправили авіаносець до Тайваня

Зазначається, що американський авіаносець USS Ronald Reagan і його ударна група, включаючи есмінець з керованими ракетами і ракетний крейсер, вирушили з Сінгапуру 25 липня, прямуючи на північний схід у бік Південно-Китайського моря.

При цьому військові США не розголошують кінцевий пункт призначення, але цей маршрут приведе авіаносну групу до Тайванської протоки, якщо вона продовжить рух у тому ж напрямку. Тим часом Китай також нарощує свою повітряну силу в регіоні.

Пелосі ще не підтвердила свої плани щодо поїздки, але якщо її візит відбудеться, військові посилять переміщення своїх сил і засобів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Винищувачі, кораблі, засоби спостереження та інші військові системи, ймовірно, будуть використані для забезпечення перекриваючих кілець захисту під час її польоту в Тайвань і коли вона прибуде на острів.

Білий дім сумнівається, що Китай вживе прямих заходів проти самої Пелосі, але не може виключити посилення Китаєм своїх патрулів у Тайванській протоці або проведення військових навчань в інших місцях.

Останні супутникові знімки показують, що Народно-визвольна армія Китаю також зміцнює своє розгортання в регіоні, включаючи розширення авіабази в Фуцзяні, яка розташований через протоку від Тайваню. Зображення показують, що на початку цього місяця авіабаза Лунтянь, з якої винищувачі можуть досягти Тайбея за 7 хвилин, була заповнена винищувачами серії Flanker - або Су-27 російського виробництва, або китайськими варіантами J-11 чи J-16 - і спеціальними безпілотниками зі старих реактивних літаків J-6.

Зазначається, що у разі конфлікту з Тайванем тисячі безпілотних J-6 можуть використовуватися як приманки для подолання системи ППО, нести пристрої електронної боротьби або вибухівки, щоб діяти як ракета.