Напруга зростає. США через візит Пелосі відправили авіаносець до Тайваня

Китай і Сполучені Штати нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
Зазначається, що американський авіаносець USS Ronald Reagan і його ударна група, включаючи есмінець з керованими ракетами і ракетний крейсер, вирушили з Сінгапуру 25 липня, прямуючи на північний схід у бік Південно-Китайського моря.
При цьому військові США не розголошують кінцевий пункт призначення, але цей маршрут приведе авіаносну групу до Тайванської протоки, якщо вона продовжить рух у тому ж напрямку. Тим часом Китай також нарощує свою повітряну силу в регіоні.
Пелосі ще не підтвердила свої плани щодо поїздки, але якщо її візит відбудеться, військові посилять переміщення своїх сил і засобів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Винищувачі, кораблі, засоби спостереження та інші військові системи, ймовірно, будуть використані для забезпечення перекриваючих кілець захисту під час її польоту в Тайвань і коли вона прибуде на острів.
Білий дім сумнівається, що Китай вживе прямих заходів проти самої Пелосі, але не може виключити посилення Китаєм своїх патрулів у Тайванській протоці або проведення військових навчань в інших місцях.
Останні супутникові знімки показують, що Народно-визвольна армія Китаю також зміцнює своє розгортання в регіоні, включаючи розширення авіабази в Фуцзяні, яка розташований через протоку від Тайваню. Зображення показують, що на початку цього місяця авіабаза Лунтянь, з якої винищувачі можуть досягти Тайбея за 7 хвилин, була заповнена винищувачами серії Flanker - або Су-27 російського виробництва, або китайськими варіантами J-11 чи J-16 - і спеціальними безпілотниками зі старих реактивних літаків J-6.
Зазначається, що у разі конфлікту з Тайванем тисячі безпілотних J-6 можуть використовуватися як приманки для подолання системи ППО, нести пристрої електронної боротьби або вибухівки, щоб діяти як ракета.
Додамо, що якщо Пелосі відвідає Тайвань, це буде перша поїздка представника США такого рівня на острів з 1997 року.
Нагадаємо, раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами", у разі візиту спікера Палати представників до Тайваню.
Представник Міноборони Китаю Тан Кефей заявив, що якщо США наполягатимуть на поїздці Пелосі до Тайваню, армія Китаю "ніколи не сидітиме склавши руки".
Окрім того, Пентагон розробляє плани на будь-які непередбачені обставини під час візиту спікера до Тайваню.