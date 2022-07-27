Стало известно, как Пентагон будет "прикрывать" Пелоси во время визита в Тайвань

Пентагон разрабатывает планы на любые непредвиденные обстоятельства во время визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань, который запланирован на август.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

Официальные лица сообщили изданию, что, если Пелоси отправится на Тайвань, что еще окончательно неясно, военные увеличат передвижение сил и средств в Индо-Тихоокеанском регионе.

Они отказались предоставить подробности, но сказали, что истребители, корабли, средства наблюдения и другие военные системы, вероятно, будут использоваться для обеспечения перекрывающихся колец защиты во время ее полета на Тайвань и во время пребывания на острове.

Издание отмечает, что любая зарубежная поездка высокопоставленного лидера США требует дополнительной безопасности. Но визит Пелоси на Тайвань выйдет за рамки обычных мер предосторожности, это будет первая поездка представителя США такого уровня в Тайвань с 1997 года.