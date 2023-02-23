Напруга шалена, Росія намагається збити кількість голосів, - Кулеба про резолюцію ООН

Російська Федерація робить усе можливе, аби завалити голосування за українську резолюцію під час сьогоднішнього засідання Генасамблеї ООН.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Білорусь, як відзначив міністр, також намагається підіграти своєму союзнику, у зв'язку з чим внесла свої поправки до резолюції.

"Напруга шалена. Росія робить все, щоб збити кількість голосів та завалити резолюцію. Білорусь їй вирішила підіграти й від фактично російського імені внесла свої поправки до резолюції. Велика напруга, але працюємо з кожною країною, бо кожен голос однаково важливий", - пояснив Кулеба.