Напруга шалена, Росія намагається збити кількість голосів, - Кулеба про резолюцію ООН

Російська Федерація робить усе можливе, аби завалити голосування за українську резолюцію під час сьогоднішнього засідання Генасамблеї ООН.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Білорусь, як відзначив міністр, також намагається підіграти своєму союзнику, у зв'язку з чим внесла свої поправки до резолюції.
"Напруга шалена. Росія робить все, щоб збити кількість голосів та завалити резолюцію. Білорусь їй вирішила підіграти й від фактично російського імені внесла свої поправки до резолюції. Велика напруга, але працюємо з кожною країною, бо кожен голос однаково важливий", - пояснив Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні розпочалось засідання Генеральної Асамблеї ООН, на якому відбудеться голосування за українську формулу миру.
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