Напряжение безумное, Россия пытается сбить количество голосов, - Кулеба о резолюции ООН

Российская Федерация делает все возможное, чтобы завалить голосование за украинскую резолюцию на сегодняшнем заседании Генассамблеи ООН.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Беларусь, как отметил министр, также пытается подыграть своему союзнику, в связи с чем внесла свои поправки в резолюцию.

"Напряжение безумное. Россия делает все, чтобы сбить количество голосов и завалить резолюцию. Беларусь ей решила подыграть и от фактически российского имени внесла свои поправки в резолюцию. Большое напряжение, но работаем с каждой страной, потому что каждый голос одинаково важен", - пояснил Кулеба.