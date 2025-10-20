Австрія закриває останній центр для прийому біженців з України

До кінця року у Відні припинить роботу останній в Австрії центр для прийому українців, які тікають від війни. Причиною стало скрутне становище притулку, який тривалий час працював на межі своїх можливостей.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на ORF .

Центр у Відні був останнім в країні

Відень залишався останньою федеральною землею з власним пунктом прибуття для українців після закриття аналогічного центру у Форарльберзі влітку цього року.

За час роботи Quartier Schlossberg допомогу отримали майже 9 тисяч українців. Вони користувалися короткостроковим житлом, харчуванням, консультаціями, а також підтримкою у реєстрації, оформленні документів та переїзді до інших федеральних земель.

Притулком керує благодійна організація Volkshilfe, вона уже тривалий час працює на межі своїх можливостей.

Фінансування та проблеми з ресурсами

Уряд Австрії виплачував 190 євро одноразової допомоги на особу, проте сума з 2022 року не індексувалася та покривала лише частину витрат.

Міська влада Відня наголосила, що ефективна робота центрів можлива лише за спільної участі всіх рівнів влади, проте "цього зроблено замало". Федеральне МВС Австрії, відповідальне за первинне розміщення переселенців, було поінформоване про закриття центру.

Скільки українців залишаються у Австрії

Зараз у Відні у системі базового забезпечення перебувають 10 786 українців, а загалом в Австрії - близько 30 тисяч.

Закриття Quartier Schlossberg означає, що відтепер українські переселенці у Відні будуть отримувати допомогу через загальні соціальні служби та інші програми підтримки, без окремого пункту прибуття.