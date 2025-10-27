ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Наплыв беженцев в Чехии удвоился после разрешения выезда молодых мужчин из Украины

Понедельник 27 октября 2025 18:08
UA EN RU
Наплыв беженцев в Чехии удвоился после разрешения выезда молодых мужчин из Украины В Чехии вдвое выросло количество беженцев (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Чехии за последние месяцы количество новых украинских беженцев выросло более чем вдвое, и сейчас достигает почти 400 тысяч человек. В Министерстве внутренних дел Чехии рост связывают с разрешением выезда 18-22 летних мужчин из Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.

Удвоение количества украинцев

По данным чешского МВД, если в сентябре ведомство выдавало около 1,5 тысячи разрешений на проживание ежемесячно, то в октябре этот показатель вырос до более 3 тысяч.

Всего только в сентябре выдано 13,5 тысячи разрешений на временную защиту - это рекордный показатель за последний год.

Пресс-секретарь МВД Гана Мала отметила, что причиной стало разрешение украинских властей выезжать за границу мужчинам 18-22 лет, что привело к резкому увеличению потока заявлений.

Чехия вышла в лидеры ЕС

Сейчас в Чехии проживает около 400 тысяч украинцев. Хотя по абсолютному количеству украинских беженцев лидирует Германия (более 1 миллиона человек), Чехия занимает первое место по соотношению к местному населению.

То есть на каждого чеха приходится больше украинцев, чем в любой другой стране Евросоюза.

Власти страны заверили, что отношение к украинцам не изменится, а статус временной защиты, который действует до марта 2026 года, планируют продлить на уровне ЕС.

Какая ситуация в других странах

В Германии продолжаются дискуссии об изменении системы помощи украинцам. Премьер Баварии Маркус Зедер призвал прекратить выплаты и перейти к новой модели поддержки.

В Австрии до конца 2025 года закроют последний центр для украинских переселенцев - Quartier Schlossberg, который с начала войны принял более 9 тысяч человек.

А в Польше с 1 ноября вступят в силу новые правила проживания украинских беженцев: бесплатное жилье останется только пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям. Остальным придется арендовать жилье самостоятельно. Статус временной защиты при этом продлен до 4 марта 2026 года.

Читайте также о том, что после того, как Украина в конце августа отменила запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, Германия столкнулась с резким ростом заявок на получение защиты - с примерно 100 до тысячи в неделю. На фоне этого в Германии усиливаются политические споры вокруг наплыва молодых украинцев.

Ранее мы писали о том, что до конца года в Вене прекратит работу последний в Австрии центр для приема украинцев, которые бегут от войны. Причиной стало тяжелое положение приюта, который длительное время работал на пределе своих возможностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию