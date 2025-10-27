Наплыв беженцев в Чехии удвоился после разрешения выезда молодых мужчин из Украины

В Чехии за последние месяцы количество новых украинских беженцев выросло более чем вдвое, и сейчас достигает почти 400 тысяч человек. В Министерстве внутренних дел Чехии рост связывают с разрешением выезда 18-22 летних мужчин из Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz .

Удвоение количества украинцев

По данным чешского МВД, если в сентябре ведомство выдавало около 1,5 тысячи разрешений на проживание ежемесячно, то в октябре этот показатель вырос до более 3 тысяч.

Всего только в сентябре выдано 13,5 тысячи разрешений на временную защиту - это рекордный показатель за последний год.

Пресс-секретарь МВД Гана Мала отметила, что причиной стало разрешение украинских властей выезжать за границу мужчинам 18-22 лет, что привело к резкому увеличению потока заявлений.

Чехия вышла в лидеры ЕС

Сейчас в Чехии проживает около 400 тысяч украинцев. Хотя по абсолютному количеству украинских беженцев лидирует Германия (более 1 миллиона человек), Чехия занимает первое место по соотношению к местному населению.

То есть на каждого чеха приходится больше украинцев, чем в любой другой стране Евросоюза.

Власти страны заверили, что отношение к украинцам не изменится, а статус временной защиты, который действует до марта 2026 года, планируют продлить на уровне ЕС.

Какая ситуация в других странах

В Германии продолжаются дискуссии об изменении системы помощи украинцам. Премьер Баварии Маркус Зедер призвал прекратить выплаты и перейти к новой модели поддержки.

В Австрии до конца 2025 года закроют последний центр для украинских переселенцев - Quartier Schlossberg, который с начала войны принял более 9 тысяч человек.

А в Польше с 1 ноября вступят в силу новые правила проживания украинских беженцев: бесплатное жилье останется только пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям. Остальным придется арендовать жилье самостоятельно. Статус временной защиты при этом продлен до 4 марта 2026 года.