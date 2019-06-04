НАПК впервые просит забрать мандат у нардепа

Национальное агентство по предотвращению коррупции обратилось к председателю Верховной рады Украины Андрею Парубию по поводу досрочного прекращения полномочий народного депутата Федора Негоя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, основанием обращения к Парубию стало решение суда о признании факта совместительства, впервые принятое в отношении нардепа.

Указано, что по результатам мониторинга Нацагентством соблюдения депутатами ВР требований закона "О предотвращении коррупции" в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов и соблюдения ограничений по поводу совместительства и совмещения было составлено 38 протоколов об административных правонарушениях. Из них семь касались случаев нарушения статьи 172-4 КУоАП - требований по поводу совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

"При рассмотрении протокола об административном правонарушении, предусмотренном этой нормой, составленного в отношении народного депутата Украины Федора Негоя, Печерский районный суд города Киева констатировал факт нарушения требований пункта 2 части первой статьи 25 закона и совершение им административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 172-4 КоАП. В то же время производство по указанному делу закрыто по истечению сроков привлечения к административной ответственности", - отметили в агентстве.

В НАПК объясняют, что требования о несовместимости депутатского мандата установлены также статьей 3 закона "О статусе народного депутата Украины". Согласно пункту 6 части первой настоящей статьи, парламентарий не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

Подчеркивается, что в соответствии с частью четвертой статьи 81 Конституции Украины в случае невыполнения требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, полномочия нардепа прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.

"В связи с этим Национальное агентство обратилось к председателю Верховной рады с просьбой дать поручение профильному комитету разработать соответствующие материалы о совершенном народным депутатом нарушении требований Конституции и законов Украины о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности с предоставлением соответствующего заключения председателю ВР для последующего обращения в установленном порядке в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины", - добавили в НАПК.

Напомним, ранее в НАПК сообщали, что по результатам полных проверок деклараций, проведенных в 2017-2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле Нацагентство по предотвращению коррупции по результатам полной проверки декларации депутата ВР Александра Супруненко выявило предоставление недостоверных сведений на общую сумму более 5,9 млн гривен.