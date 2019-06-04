НАЗК вперше просить забрати мандат у нардепа

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулось до голови Верховної ради України Андрія Парубія щодо дострокового припинення повноважень народного депутата Федора Негоя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Так, підставою звернення до Парубія стало рішення суду щодо визнання факту сумісництва, вперше прийнятого щодо нардепа.

Вказано, що за результатами моніторингу Нацагентством дотримання депутатами ВР вимог закону "Про запобігання корупції" у частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення було складено 38 протоколів про адміністративні правопорушення. З них сім стосувались випадків порушення статті 172-4 КУпАП - вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

"Під час розгляду протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене цією нормою, складеного стосовно народного депутата України Федора Негоя, Печерський районний суд міста Києва констатував факт порушення вимог пункту 2 частини першої статті 25 закону та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 172-4 КУпАП. Водночас провадження у вказаній справі закрито за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності", - зазначили в агентстві.

У НАЗК пояснюють, що вимоги щодо несумісності депутатського мандата встановлені також статтею 3 закону "Про статус народного депутата України". Згідно з пунктом 6 частини першої цієї статті парламентар не має права входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.

Підкреслюється, що відповідно до частини четвертої статті 81 Конституції України у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, повноваження нардепа припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.

"У зв’язку з цим Національне агентство звернулось до голови Верховної ради з проханням надати доручення профільному комітету опрацювати відповідні матеріали щодо вчиненого народним депутатом порушення вимог Конституції та законів України стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності з наданням відповідного висновку голові ВР для подальшого звернення в установленому порядку до суду про дострокове припинення повноважень народного депутата України", - додали в НАЗК.

Нагадаємо, раніше в НАЗК повідомляли, що за результатами повних перевірок декларацій, проведених у 2017-2019 роках, встановлено, що народні депутати України у своїх деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму 8,5 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні Нацагентство щодо запобігання корупції за результатами повної перевірки декларації депутата ВР Олександра Супруненка виявило подання недостовірних відомостей на загальну суму понад 5,9 млн гривень.