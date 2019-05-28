Нардепы в декларациях указали недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен

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НАПК проверило 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины

По результатам полных проверок деклараций, проведенных в 2017 - 2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

НАПК в настоящее время завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины. Из них в 77 декларациях выявлены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд гривен.

НАПК направило в Национальное антикоррупционного бюро для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений. В частности, речь идет о декларировании недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконном обогащении (до признания неконституционной статьи 368 -2 УК).

Указано, что 10 обоснованных выводов НАПК по выявленным признакам уголовных преступлений в действиях народных депутатов: Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука НАБУ приобщили к материалам соответствующих уголовных производств.

По сообщению НАБУ материалы по недостоверным сведениям в декларации омбудсмена Людмилы Денисовой стали основанием для Национального антикоррупционного бюро начать досудебное расследование. Также на основании обоснованных выводов по недостоверным сведениям в декларациях Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу.

Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Фото (nazk.gov.ua)

Напомним, ранее НАПК осуществило анализ эффективности деятельности уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции в 86 министерствах и других государственных органах в 2018 году.