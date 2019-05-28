ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нардепы в декларациях указали недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен

Новости » Общество    28.05.2019 - 11:22
Нардепы в декларациях указали недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен
Иллюстративное фото (из открытых источников)

НАПК проверило 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины

По результатам полных проверок деклараций, проведенных в 2017 - 2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

НАПК в настоящее время завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины. Из них в 77 декларациях выявлены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд гривен.

НАПК направило в Национальное антикоррупционного бюро для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений. В частности, речь идет о декларировании недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконном обогащении (до признания неконституционной статьи 368 -2 УК).

Указано, что 10 обоснованных выводов НАПК по выявленным признакам уголовных преступлений в действиях народных депутатов: Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука НАБУ приобщили к материалам соответствующих уголовных производств.

По сообщению НАБУ материалы по недостоверным сведениям в декларации омбудсмена Людмилы Денисовой стали основанием для Национального антикоррупционного бюро начать досудебное расследование. Также на основании обоснованных выводов по недостоверным сведениям в декларациях Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу.

Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность.

 

Фото (nazk.gov.ua)

Напомним, ранее НАПК осуществило анализ эффективности деятельности уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции в 86 министерствах и других государственных органах в 2018 году. 

НАПК нашло конфликт интересов в Госслужбе занятости Кернес не задекларировал миллионные активы своей жены
Новости Украины декларацияНАПК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь