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Нардеп Супруненко в декларации указал недостоверные данные на почти 6 млн гривен

Новости » Политика    18.04.2019 - 13:40
Нардеп Супруненко в декларации указал недостоверные данные на почти 6 млн гривен
Фото: Александр Супруненко (informator.ua)

НАПК сообщило НАБУ о выявленном нарушении

Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам полной проверки декларации депутата Верховной рады Александра Супруненко выявило представление недостоверных сведений на общую сумму более 5,9 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В частности, парламентарий вообще не указал средства на банковских счетах жены.

"Депутат в декларации 2015 года недостоверно указал сумму собственных средств на счете в банке. Кроме того, чиновник вообще не указал о средствах на банковских счетах жены и о полученном ею доходе от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду и в виде страховых выплат", - говорится в сообщении.

О признаках уголовного правонарушения нацагентство сообщило Национальному антикоррупционному бюро.

Кроме того, во время контроля своевременности представления деклараций установлено, что 3 депутата местных советов не подали ежегодные декларации за 2017 год, а 3 должностных лица органов Пенсионного фонда и Вооруженных сил Украины - декларации после увольнения за этот год.

"Национальное агентство, согласно законодательству, сообщало должностным лицам о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали. Обоснованные выводы о правонарушениях должностных лиц агентство направило в органы Национальной полиции", - указано в сообщении.

Напомним, в феврале сообщалось, что нардеп Богдан Дубневич указал недостоверные сведения в декларации почти на 3 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, НАПК также выявило недостоверное декларирование главы Госрезерва.

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