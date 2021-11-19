ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

НАПК возобновило государственное финансирование партии "Голос"

Новина українською →
Киев, Пятница 19 ноября 2021 16:49
НАПК возобновило государственное финансирование партии "Голос" Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование политической партии "Голос".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными. Мы доказали свою правоту в суде", - заявили в "Голосе".

В пресс-службе также подчеркнули, что еще с начала 2021 года НАПК пошло на нарушение закона и лишило "Голос" государственного финансирования. При этом партию обвинили в якобы нецелевом использовании средств.

"Мы подозревали, что одну из ключевых антикоррупционных институций используют для давления на оппозицию. И доказали в суде, что предусмотренное законом государственное финансирование используется исключительно предусмотренным украинским законодательством способом", - добавили в "Голосе".

В партии также убеждены, что давление власти на оппозицию, еще и с использованием антикоррупционных органов, является верхом цинизма.

"Так же как и использование властями некоторых бывших партийцев, променявших принципы перед избирателями на политическую, финансовую и карьерную выгоду", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее "Голос" обвинил власть в блокировании командировки делегации членов фракции в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кира Рудик
NEWS
Ученые нашли ранее неизвестный путь проникновения COVID в мозг
Ученые нашли ранее неизвестный путь проникновения COVID в мозг
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу