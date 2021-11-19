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НАЗК відновило державне фінансування партії "Голос"

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 16:49
НАЗК відновило державне фінансування партії "Голос" Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування політичної партії "Голос".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів були повністю необґрунтованими. Ми довели свою правоту в суді", - заявили в "Голосі".

В прес-службі також наголосили, що ще від початку 2021 року НАЗК пішло на порушення закону і позбавило "Голос" державного фінансування. При цьому партію звинуватили у начебто нецільовому використанні коштів.

"Ми підозрювали, що одну з ключових антикорупційних інституцій використовують для тиску на опозицію. І довели у суді, що передбачене законом державне фінансування використовується виключно у передбачений українським законодавством спосіб", - додали в "Голосі".

В партії також переконані, що тиск влади на опозицію, ще й з використанням антикорупційних органів є верхом цинізму.

"Так само як і використання владою деяких колишніх партійців, які проміняли принципи перед виборцям на політичну, фінансову і карʼєрну вигоду", - резюмували в партії.

Як повідомлялось, раніше "Голос" звинуватив владу у блокуванні відрядження делегації членів фракції до США.

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Кіра Рудик
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