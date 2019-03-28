В НАПК рассказали, сколько распорядители избирательных фондов вернули в госбюджет

В государственный бюджет поступило более 1,7 миллиона гривен от возврата вкладов распорядителями избирательных фондов кандидатов на выборах 2019. Об этом сообщила член НАПК Наталья Корчак во время брифинга по анализу промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента, передает корреспондент РБК-Украина.

Член НАПК обратила внимание на то, что распорядители избирательных фондов несут ответственность за получение взноса.

"Не все были знакомы с тем, что, если существует ограничение на получение вклада - такой вклад возвращается в государственный бюджет... Закон "О выборах президента" перекладывает обязанность распорядителя избирательного фонда, если он узнал, что средства были получены с налоговым долгом, он обязан перечислить средства в бюджет. Это единственное ограничение, которое было", - добавила она.

Корчак отметила, что из-за возникновения налогового долга во время предоставления промежуточных отчетов кандидатов распорядителей избирательных фондов вызвали в НАПК.

"Почти все получили сообщение о наличии налогового долга. В настоящее время существует процедура возврата соответствующих средств в государственный бюджет. На сегодня я могу озвучить реальную цифру, когда произошло реальное пополнение государственного бюджета. Это 1 миллион 737 тысяч гривен", - добавила она.

Член НАПК также подчеркнула, что отдельные распорядители фондов не возвращают вклады.

"Работа для нацагентства уже начинается. Реальным свидетельством этого является то, что в отношении двух распорядителей избирательных фондов, претендующих занять пост президента Украины - распорядители господина Гриценко и Зеленского уже получили соответствующие уведомления о том, что они не возвращают вклады. Материалы о том, что они игнорируют возврат вклада, уже направлены в Национальную полицию", - сообщила Корчак.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) перед выборами 2019 завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, выявив нарушения в 17 отчетах.

Как писало РБК-Украина, в Нацполицию передали материалы по поводу возможных признаков уголовного правонарушения в отношении распорядителя накопительного счета избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.