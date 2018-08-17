НАПК проверило декларации Парубия и ряда министров

Новости Общество 17.08.2018 - 15:26
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Также НАПК проверило декларации Сыроид, Климпуш-Цинцадзе, Гриневич и Саенко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило декларации председателя Верховной рады Андрея Парубия и его заместителя Оксаны Сыроид, а также трех министров. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как отмечается, НАПК проверило декларации, поданные следующими должностными лицами:

  • Андреем Владимировичем Парубием, главой Верховной рады Украины, 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Сыроид Оксаной Ивановной, народным депутатом Украины, заместителем председателя Верховной рады Украины, декларации за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Саенко Александром Сергеевичем, министром Кабинета министров Украины, за 2017 год.
  • Климпуш-Цинцадзе Иванной Орестовной, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, за 2017 год (исправлена).
  • Гриневич Лилией Михайловной, министром образования и науки Украины, за 2017 год
  • Кондратовою Ириной Дмитриевной, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 год.
  • Швалюком Михаилом Витальевичем, заместителем начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве, за 2016 год.

Также НАПК продлило срок проверки е-деклараций, поданных еще 8-ю субъектами декларирования:

  • Богуслаевым Вячеславом Александровичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
  • Мураевим Евгением Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
  • Зайцем Тарасом Александровичем, судьей Святошинского районного суда города Киева, за 2015 (исправлена) и 2016 годы.
  • Порохнею Алексеем Ивановичем, депутатом Полтавского областного совета, за 2016 год.
  • Караберовим Владимиром Ильичом, депутатом Мангушськои районного совета Донецкой области, за 2016 год.
  • Додоном Александром Васильевичем, старшим оперуполномоченным криминальной полиции Новомосковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области, за 2016 и 2017 годы.
  • Иваровским Дмитрием Владимировичем, инспектором роты № 2 батальона № 4 управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции, за 2017 год.
  • Грицаком Игорем Юлиановичем, ведущим профессионалом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 2016 и 2017 годы.

Напомним, что НАПК проверило декларации генпрокурора Игоря Луценко и ряда министров.

Добавим, что НАПК внесла предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и направило в суд протоколы относительно 5 спонсоров политической партии "Самопомич".

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Теги:  Андрей Парубий,  декларация,  НАПК  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС