НАПК проверило декларации Парубия и ряда министров
Также НАПК проверило декларации Сыроид, Климпуш-Цинцадзе, Гриневич и Саенко
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило декларации председателя Верховной рады Андрея Парубия и его заместителя Оксаны Сыроид, а также трех министров. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Как отмечается, НАПК проверило декларации, поданные следующими должностными лицами:
- Андреем Владимировичем Парубием, главой Верховной рады Украины, 2015, 2016 и 2017 годы.
- Сыроид Оксаной Ивановной, народным депутатом Украины, заместителем председателя Верховной рады Украины, декларации за 2015, 2016 и 2017 годы.
- Саенко Александром Сергеевичем, министром Кабинета министров Украины, за 2017 год.
- Климпуш-Цинцадзе Иванной Орестовной, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, за 2017 год (исправлена).
- Гриневич Лилией Михайловной, министром образования и науки Украины, за 2017 год
- Кондратовою Ириной Дмитриевной, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 год.
- Швалюком Михаилом Витальевичем, заместителем начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве, за 2016 год.
Также НАПК продлило срок проверки е-деклараций, поданных еще 8-ю субъектами декларирования:
- Богуслаевым Вячеславом Александровичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
- Мураевим Евгением Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
- Зайцем Тарасом Александровичем, судьей Святошинского районного суда города Киева, за 2015 (исправлена) и 2016 годы.
- Порохнею Алексеем Ивановичем, депутатом Полтавского областного совета, за 2016 год.
- Караберовим Владимиром Ильичом, депутатом Мангушськои районного совета Донецкой области, за 2016 год.
- Додоном Александром Васильевичем, старшим оперуполномоченным криминальной полиции Новомосковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области, за 2016 и 2017 годы.
- Иваровским Дмитрием Владимировичем, инспектором роты № 2 батальона № 4 управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции, за 2017 год.
- Грицаком Игорем Юлиановичем, ведущим профессионалом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 2016 и 2017 годы.
Напомним, что НАПК проверило декларации генпрокурора Игоря Луценко и ряда министров.
Добавим, что НАПК внесла предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и направило в суд протоколы относительно 5 спонсоров политической партии "Самопомич".