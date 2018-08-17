НАПК проверило декларации Парубия и ряда министров

Также НАПК проверило декларации Сыроид, Климпуш-Цинцадзе, Гриневич и Саенко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило декларации председателя Верховной рады Андрея Парубия и его заместителя Оксаны Сыроид, а также трех министров. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



Как отмечается, НАПК проверило декларации, поданные следующими должностными лицами:

Андреем Владимировичем Парубием, главой Верховной рады Украины, 2015, 2016 и 2017 годы.

Сыроид Оксаной Ивановной, народным депутатом Украины, заместителем председателя Верховной рады Украины, декларации за 2015, 2016 и 2017 годы.

Саенко Александром Сергеевичем, министром Кабинета министров Украины, за 2017 год.

Климпуш-Цинцадзе Иванной Орестовной, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, за 2017 год (исправлена).

Гриневич Лилией Михайловной, министром образования и науки Украины, за 2017 год

Кондратовою Ириной Дмитриевной, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 год.

Швалюком Михаилом Витальевичем, заместителем начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве, за 2016 год.

Также НАПК продлило срок проверки е-деклараций, поданных еще 8-ю субъектами декларирования:

Богуслаевым Вячеславом Александровичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.

Мураевим Евгением Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.

Зайцем Тарасом Александровичем, судьей Святошинского районного суда города Киева, за 2015 (исправлена) и 2016 годы.

Порохнею Алексеем Ивановичем, депутатом Полтавского областного совета, за 2016 год.

Караберовим Владимиром Ильичом, депутатом Мангушськои районного совета Донецкой области, за 2016 год.

Додоном Александром Васильевичем, старшим оперуполномоченным криминальной полиции Новомосковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области, за 2016 и 2017 годы.

Иваровским Дмитрием Владимировичем, инспектором роты № 2 батальона № 4 управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции, за 2017 год.

Грицаком Игорем Юлиановичем, ведущим профессионалом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 2016 и 2017 годы.

Напомним, что НАПК проверило декларации генпрокурора Игоря Луценко и ряда министров.

Добавим, что НАПК внесла предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и направило в суд протоколы относительно 5 спонсоров политической партии "Самопомич".