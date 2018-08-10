НАПК проверило декларации Луценко и ряда министров

Новости Общество 10.08.2018 - 16:35
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Также НАПК начало проверки электронных деклараций еще трех должностных лиц

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверило декларации четырех министров, трех судей и народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также в НАПК сообщают, что агенство начало проверки электронных деклараций еще трех должностных лиц.

Отмечается, что решение о завершении полных проверок приняты по е-деклараций, которые были поданы:

  • Кубивым Степаном Ивановичем, Первым вице-премьер-министром - Министром экономического развития и торговли Украины, за 2017 год.
  • Игорем Насаликом Степановичем, Министром энергетики и угольной промышленности Украины, за 2017 год.
  • Нищуком Евгением Николаевичем, Министром культуры Украины, за 2017 год.
  • Петренко Павлом Дмитриевичем, Министром юстиции Украины, за 2017 год.
  • Луценко Юрием Витальевичем, Генеральным прокурором Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Дмитрием Святашем Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.
  • Потильчаком Александром Ивановичем, судьей Верховного Суда Украины, за 2015 год (исправленной) и за 2016 год (после увольнения).
  • Глущенко Яной Борисовной, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.
  • Фоминым Виктором Анатольевичем, судьей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, за 2015 год.

Также, будут начаты полные проверки деклараций уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые поданы:

  • Антоновым Андреем Владимировичем, судьей Киевского районного суда города Полтавы, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Купранцем Игорем Михайловичем, заместителем Председателя Национальной полиции Украины - начальником Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, за 2017 год.
  • Приймой Игорем Михайловичем, заведующим секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении срока полной проверки деклараций четырех субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.

Напомним, что НАПК внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Также НАПК направило в суд протоколы относительно 5 спонсоров политической партии "Самопомич".

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Теги:  Юрий Луценко,  Игорь Насалик,  Павел Петренко,  Степан Кубив,  декларация,  НАПК  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС