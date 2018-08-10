НАПК проверило декларации Луценко и ряда министров

Также НАПК начало проверки электронных деклараций еще трех должностных лиц

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверило декларации четырех министров, трех судей и народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также в НАПК сообщают, что агенство начало проверки электронных деклараций еще трех должностных лиц.

Отмечается, что решение о завершении полных проверок приняты по е-деклараций, которые были поданы:

Кубивым Степаном Ивановичем, Первым вице-премьер-министром - Министром экономического развития и торговли Украины, за 2017 год.

Игорем Насаликом Степановичем, Министром энергетики и угольной промышленности Украины, за 2017 год.

Нищуком Евгением Николаевичем, Министром культуры Украины, за 2017 год.

Петренко Павлом Дмитриевичем, Министром юстиции Украины, за 2017 год.

Луценко Юрием Витальевичем, Генеральным прокурором Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Дмитрием Святашем Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.

Потильчаком Александром Ивановичем, судьей Верховного Суда Украины, за 2015 год (исправленной) и за 2016 год (после увольнения).

Глущенко Яной Борисовной, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.

Фоминым Виктором Анатольевичем, судьей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, за 2015 год.

Также, будут начаты полные проверки деклараций уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые поданы:

Антоновым Андреем Владимировичем, судьей Киевского районного суда города Полтавы, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Купранцем Игорем Михайловичем, заместителем Председателя Национальной полиции Украины - начальником Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, за 2017 год.

Приймой Игорем Михайловичем, заведующим секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении срока полной проверки деклараций четырех субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.

Напомним, что НАПК внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Также НАПК направило в суд протоколы относительно 5 спонсоров политической партии "Самопомич".