НАПК проверило декларации Луценко и ряда министров
Также НАПК начало проверки электронных деклараций еще трех должностных лиц
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверило декларации четырех министров, трех судей и народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также в НАПК сообщают, что агенство начало проверки электронных деклараций еще трех должностных лиц.
Отмечается, что решение о завершении полных проверок приняты по е-деклараций, которые были поданы:
- Кубивым Степаном Ивановичем, Первым вице-премьер-министром - Министром экономического развития и торговли Украины, за 2017 год.
- Игорем Насаликом Степановичем, Министром энергетики и угольной промышленности Украины, за 2017 год.
- Нищуком Евгением Николаевичем, Министром культуры Украины, за 2017 год.
- Петренко Павлом Дмитриевичем, Министром юстиции Украины, за 2017 год.
- Луценко Юрием Витальевичем, Генеральным прокурором Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
- Дмитрием Святашем Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.
- Потильчаком Александром Ивановичем, судьей Верховного Суда Украины, за 2015 год (исправленной) и за 2016 год (после увольнения).
- Глущенко Яной Борисовной, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.
- Фоминым Виктором Анатольевичем, судьей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, за 2015 год.
Также, будут начаты полные проверки деклараций уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые поданы:
- Антоновым Андреем Владимировичем, судьей Киевского районного суда города Полтавы, за 2015, 2016 и 2017 годы.
- Купранцем Игорем Михайловичем, заместителем Председателя Национальной полиции Украины - начальником Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, за 2017 год.
- Приймой Игорем Михайловичем, заведующим секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, за 2015, 2016 и 2017 годы.
Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении срока полной проверки деклараций четырех субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.
Напомним, что НАПК внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.
Также НАПК направило в суд протоколы относительно 5 спонсоров политической партии "Самопомич".