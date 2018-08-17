НАЗК перевірило декларації Парубія та ряду міністрів

Також НАЗК перевірило декларації Сироїд, Климпуш-Цинцадзе, Гриневич та Саєнко

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації голови Верховної ради Андрія Парубія та його заступниці Оксани Сироїд, а також трьох міністрів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.



Як зазначається, НАЗК перевірило декларації, подані наступними посадовими особами:

Парубієм Андрієм Володимировичем, головою Верховної ради України, за 2015, 2016 і 2017 роки.

Сироїд Оксаною Іванівною, народним депутатом України, Заступником Голови Верховної Ради України, декларації за 2015, 2016 і 2017 роки.

Саєнком Олександром Сергійовичем, Міністром Кабінету Міністрів України, за 2017 рік.

Климпуш-Цинцадзе Іванною Орестівною, Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, за 2017 рік (виправлена).

Гриневич Лілією Михайлівною, Міністром освіти і науки України, за 2017 рік

Кондратовою Іриною Дмитрівною, суддею Вищого господарського суду України, за 2015 рік.

Швалюком Михайлом Віталійовичем, заступником начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у м. Києві, за 2016 рік.

Також НАЗК продовжило строк перевірки е-декларацій, поданих ще 8-ма суб’єктами декларування:

Богуслаєвим В’ячеславом Олександровичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.

Мураєвим Євгенієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.

Зайцем Тарасом Олександровичем, суддею Святошинського районного суду міста Києва, за 2015 (виправлена) і 2016 роки.

Порохнею Олексієм Івановичем, депутатом Полтавської обласної ради, за 2016 рік.

Караберовим Володимиром Іллічем, депутатом Мангушської районної ради Донецької області, за 2016 рік.

Додоном Олександром Васильовичем, старшим оперуповноваженим кримінальної поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, за 2016 і 2017 роки.

Іваровським Дмитром Володимировичем, інспектором роти № 2 батальйону № 4 управління патрульної поліції у Харківській області Департаменту патрульної поліції, за 2017 рік.

Грицаком Ігорем Юліановичем, провідним професіоналом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2016 і 2017 роки.

Нагадаємо, що НАЗК перевірило декларації генпрокурора Ігоря Луценка та ряду міністрів.

Додамо, що НАЗК внесло припис міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову та направило до суду протоколи стосовно 5 спонсорів політичної партії "Самопоміч".