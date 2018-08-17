НАЗК перевірило декларації Парубія та ряду міністрів
Також НАЗК перевірило декларації Сироїд, Климпуш-Цинцадзе, Гриневич та Саєнко
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації голови Верховної ради Андрія Парубія та його заступниці Оксани Сироїд, а також трьох міністрів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Як зазначається, НАЗК перевірило декларації, подані наступними посадовими особами:
- Парубієм Андрієм Володимировичем, головою Верховної ради України, за 2015, 2016 і 2017 роки.
- Сироїд Оксаною Іванівною, народним депутатом України, Заступником Голови Верховної Ради України, декларації за 2015, 2016 і 2017 роки.
- Саєнком Олександром Сергійовичем, Міністром Кабінету Міністрів України, за 2017 рік.
- Климпуш-Цинцадзе Іванною Орестівною, Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, за 2017 рік (виправлена).
- Гриневич Лілією Михайлівною, Міністром освіти і науки України, за 2017 рік
- Кондратовою Іриною Дмитрівною, суддею Вищого господарського суду України, за 2015 рік.
- Швалюком Михайлом Віталійовичем, заступником начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у м. Києві, за 2016 рік.
Також НАЗК продовжило строк перевірки е-декларацій, поданих ще 8-ма суб’єктами декларування:
- Богуслаєвим В’ячеславом Олександровичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
- Мураєвим Євгенієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
- Зайцем Тарасом Олександровичем, суддею Святошинського районного суду міста Києва, за 2015 (виправлена) і 2016 роки.
- Порохнею Олексієм Івановичем, депутатом Полтавської обласної ради, за 2016 рік.
- Караберовим Володимиром Іллічем, депутатом Мангушської районної ради Донецької області, за 2016 рік.
- Додоном Олександром Васильовичем, старшим оперуповноваженим кримінальної поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, за 2016 і 2017 роки.
- Іваровським Дмитром Володимировичем, інспектором роти № 2 батальйону № 4 управління патрульної поліції у Харківській області Департаменту патрульної поліції, за 2017 рік.
- Грицаком Ігорем Юліановичем, провідним професіоналом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2016 і 2017 роки.
Нагадаємо, що НАЗК перевірило декларації генпрокурора Ігоря Луценка та ряду міністрів.
Додамо, що НАЗК внесло припис міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову та направило до суду протоколи стосовно 5 спонсорів політичної партії "Самопоміч".