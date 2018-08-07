НАПК направило в суд протоколы в отношении 5 спонсоров "Самопомочи"

В финансировании партии "Самопомич" выявили нарушения

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) передало в суд протоколы в отношении пяти человек, которые с нарушениями сделали взносы в поддержку партии "Самопомич". Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Сообщается, что при анализе финансового отчета партии "Объединение "Самопомич" за I квартал 2018 выяснили, что среди тех, кто делал взносы, есть лица с непогашенным налоговым долгом. Отметим, закон о политических партиях в Украине запрещает делать взносы в поддержку партий лицам с непогашенным налоговым долгом.

"Протоколы об административном правонарушении по статье 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях составлены в отношении 5 физических лиц, которые сделали семь денежных взносов в поддержку Киевской городской организации политической партии "Объединение "Самопомич". Общая сумма средств, которые должны быть конфискованы у этих лиц, составляет 526 683 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК направило в суд протокол на плательщика взносов "Народного фронта".