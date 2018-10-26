НАПК предлагает Раде действенный механизм защиты обличителей коррупции

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Проектом предлагается предоставление правовой защиты обличителям через центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) разработало и одобрило на своем заседании законопроект "О защите обличителей коррупции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

В частности, целью проекта является создание системы правовых мер для обеспечения защиты любых лиц, которые добросовестно и на разумных основаниях сообщают о фактах коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также членов их семей.

"Проектом закона предлагается конкретное определение понятий "обличитель", "сообщение о коррупции", устанавливается круг лиц, которые приравниваются к обличителям, конкретизируются полномочия Национального агентства и направления государственной политики в сфере защиты обличителей", - говорится в сообщении.

Документ, кроме того, содержит положения по защите информации об обличителях и устанавливает ответственность за ее разглашение, содержит нормы об административной и уголовной ответственности за применение негативных мер воздействия к обличителю и приравненному к нему лица.

НАПК в проекте предлагает практический шаг по защите обличителей, а именно предоставление правовой защиты обличителям через центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Практика сотрудничества с обличителями показывает, что самым распространенным мероприятием негативного воздействия на таких лиц от работодателя является увольнение или угроза увольнением.

В агентстве подчеркивают, что сейчас в нормах закона "О предотвращении коррупции" отсутствует конкретный действенный механизм защиты обличителей коррупции.

"При подготовке законопроекта Национальное агентство учло предложения Консультативной миссии Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины и пока передает проект закона на согласование в заинтересованные органы", - проинформировали в НАПК.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) разработало и направило на согласование силовым органам проекты порядков проверки деклараций представителей силовых структур отдельно для каждого такого органа.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины исключил четырех членов общественного совета при НАПК.