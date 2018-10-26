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НАПК предлагает Раде действенный механизм защиты обличителей коррупции

Новости » Политика    26.10.2018 - 10:34
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Проектом предлагается предоставление правовой защиты обличителям через центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) разработало и одобрило на своем заседании законопроект "О защите обличителей коррупции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

В частности, целью проекта является создание системы правовых мер для обеспечения защиты любых лиц, которые добросовестно и на разумных основаниях сообщают о фактах коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также членов их семей.

"Проектом закона предлагается конкретное определение понятий "обличитель", "сообщение о коррупции", устанавливается круг лиц, которые приравниваются к обличителям, конкретизируются полномочия Национального агентства и направления государственной политики в сфере защиты обличителей", - говорится в сообщении.

Документ, кроме того, содержит положения по защите информации об обличителях и устанавливает ответственность за ее разглашение, содержит нормы об административной и уголовной ответственности за применение негативных мер воздействия к обличителю и приравненному к нему лица.

НАПК в проекте предлагает практический шаг по защите обличителей, а именно предоставление правовой защиты обличителям через центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Практика сотрудничества с обличителями показывает, что самым распространенным мероприятием негативного воздействия на таких лиц от работодателя является увольнение или угроза увольнением.

В агентстве подчеркивают, что сейчас в нормах закона "О предотвращении коррупции" отсутствует конкретный действенный механизм защиты обличителей коррупции.

"При подготовке законопроекта Национальное агентство учло предложения Консультативной миссии Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины и пока передает проект закона на согласование в заинтересованные органы", - проинформировали в НАПК.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) разработало и направило на согласование силовым органам проекты порядков проверки деклараций представителей силовых структур отдельно для каждого такого органа.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины исключил четырех членов общественного совета при НАПК.

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