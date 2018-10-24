Из общественного совета при НАПК исключили четырех членов

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Члены общественного совета подали соответствующие заявления

Кабинет министров Украины исключил четырех членов общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно распоряжению, из общественного совета вывели представителя общественной организации "Новейшее общество" Константина Гусева, представителя общественной организации "Общественный люстрационный комитет" Александру Дрик, представителя общественной организации "Центр ЮЭЙ" Остапа Кучму и представителя общественной организации "Сила народного контроля - ЧОП" Ларису Ступак.

В пояснительно записке говорится, что все четверо подали соответствующие заявления.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, Кабинет министров Украины распорядился создать общественный совет при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции в январе 2017 года. Согласно закону об агентстве, Совет контролирует деятельность НАПК, заслушивает информацию о деятельности, выполнении планов и задач, а также утверждает ежегодные отчеты.