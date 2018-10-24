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Из общественного совета при НАПК исключили четырех членов

Новости » Политика    24.10.2018 - 12:41
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Члены общественного совета подали соответствующие заявления

Кабинет министров Украины исключил четырех членов общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно распоряжению, из общественного совета вывели представителя общественной организации "Новейшее общество" Константина Гусева, представителя общественной организации "Общественный люстрационный комитет" Александру Дрик, представителя общественной организации "Центр ЮЭЙ" Остапа Кучму и представителя общественной организации "Сила народного контроля - ЧОП" Ларису Ступак.

В пояснительно записке говорится, что все четверо подали соответствующие заявления.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, Кабинет министров Украины распорядился создать общественный совет при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции в январе 2017 года. Согласно закону об агентстве, Совет контролирует деятельность НАПК, заслушивает информацию о деятельности, выполнении планов и задач, а также утверждает ежегодные отчеты.

 

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