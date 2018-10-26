НАЗК пропонує Раді дієвий механізм захисту викривачів корупції

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Проектом пропонується надання правового захисту викривачам через центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розробило та схвалило на своєму засіданні законопроект "Про захист викривачів корупції". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу агентства.

Зокрема, метою проекту є створення системи правових заходів для забезпечення захисту будь-яких осіб, які добросовісно й на обґрунтованих підставах повідомляють про факти корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також членів їх сімей.

"Проектом закону пропонується конкретне визначення понять "викривач", "повідомлення про корупцію", встановлюється коло осіб, які прирівнюються до викривачів, конкретизуються повноваження Національного агентства та напрями державної політики у сфері захисту викривачів", - сказано у повідомленні.

Документ, крім того, містить положення щодо захисту інформації про викривачів та встановлює відповідальність за її розголошення, містить норми щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за застосування негативних заходів впливу до викривача та прирівняної до нього особи.

НАЗК у проекті пропонує практичний крок щодо захисту викривачів, а саме надання правового захисту викривачам через центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Практика співпраці з викривачами засвідчує, що найпоширенішим заходом негативного впливу на таких осіб від роботодавця є звільнення або погроза звільненням.

У агентстві підкреслюють, що наразі у нормах закону "Про запобігання корупції" відсутній конкретний дієвий механізм захисту викривачів корупції.

"При підготовці законопроекту Національне агентство врахувало пропозиції Консультативної місії Європейського союзу з реформування сектору цивільної безпеки України та наразі передає проект закону на погодження до заінтересованих органів", - поінформували в НАЗК.

Нагадаємо, Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) розробило і направило на узгодження силовим органам проекти порядків перевірки декларацій представників силових структур окремо для кожного такого органу.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України виключив чотирьох членів громадської ради при НАЗК.