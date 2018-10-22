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НАПК разработало для каждой силовой структуры отдельный порядок проверки деклараций

Новости » Политика    22.10.2018 - 16:53
Фото: Александр Мангул (УНИАН)
Фото: Александр Мангул (УНИАН)

В НАПК надеются на быстрое согласование силовиками данных порядков

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) разработало и направило на согласование силовым органам проекты порядков проверки деклараций представителей силовых структур отдельно для каждого такого органа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу нацагентства.

Соответствующую информацию сообщил глава НАПК Александр Мангул.

"У нас на сегодня есть 10 таких силовых органов, представители которых подают декларации в закрытый контур, в этих органах. НАПК будет возможность проверять эти декларации после утверждения Национальным агентством соответствующего порядка по согласованию с этими органами, который позволит проводить проверку, не раскрывая информацию о принадлежности таких лиц к этим органам", - отметил Мангул.

По его словам, предложения об утверждении 10 порядков проверки деклараций, отдельно для каждого органа, учитывающие специфику этих органов, были направлены в пятницу.

"Я рассчитываю на то, что согласование порядков будет ускоренно, и у нас будут документы, которые позволят разблокировать работу по проверке декларации таких лиц", - отметил глава НАПК.

Напомним, Нацагентство по предотвращению коррупции начнет полную проверку деклараций, в том числе предоставляемой директором Государственного бюро расследований Романом Трубой.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2018 года прокуратура Киева получила обращение от физического лица о проверке образа жизни Трубы. Рассмотрев обращение, правоохранители не установили достаточно данных для внесения сведений в ЕРДР, поэтому, согласно закону, указанное обращение было направлено в НАПК.

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