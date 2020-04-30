НАПК остановило госфинансирование партии "Слуга народа"

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Финансирование было приостановлено в связи с обращением партии к НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (НАПК) остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV квартала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, финансирование было приостановлено в связи с обращением партии к НАПК. Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн гривен. Обращение партии связано со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в конце марта в "Слуге народа" заявили, что партия откажется от государственного финансирования на 2020 год.

Позже уточнили, что принятые изменения в бюджет предусматривают отказ от госфинансирования один, два, три квартала или на весь бюджетный год.

Вместе с тем, в интервью РБК-Украина глава НАПК Александр Новиков заявил, что еще ни одна политическая партия не обращалась к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования.

РБК-Украина сообщало, что на финансирование "Слуги народа" из государственного бюджета в 2020 году было предусмотрено 140,5 млн гривен.