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В НАПК зарегистрировано письмо об отказе партии СН от финансирования

Новости » Политика     23.04.2020 - 16:29
В НАПК зарегистрировано письмо об отказе партии СН от финансирования
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кравчук сообщила, что партия отказалась от финансирования на 3 и 4 кварталы

Заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что глава партии СН Александр Корниенко подписал письмо об отказе от госфинансирования политсилы, которое сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК. Об этом нардеп написал в своем Facebook.

Кравчук отметила, что партия отказалась от финансирования на 3 и 4 кварталы.

В НАПК зарегистрировано письмо об отказе партии СН от финансирования

"Мы отказались от бюджетного финансирования до конца 2020 года. Точка! Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал соответствующее письмо, которое сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК... Госфинансирование партии на 2020 год - примерно 140 млн грн. Своим письмом к НАПК мы отказываемся от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть 70 млн гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом", - написала парламентарий.

В НАПК зарегистрировано письмо об отказе партии СН от финансирования

Она заверила, что средства за 1 и 2 кварталы также будут переданы на преодоление COVID-19.

"Просто сделаем это по-другому. Законодательство не позволяет отдать их напрямую - так как благотворительность не является уставной деятельностью партии. Поэтому мы профинансируем общественные организации, которые и будут заниматься закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом... Партия подробно будет отчитываться о потраченных средствах", - добавила нардеп.

Напомним, в интервью РБК-Украина глава НАПК Александр Новиков заявил, что еще ни одна политическая партия не обращалась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования.

Как писало РБК-Украина, в конце марта Корниенко заявил, что партия откажется от государственного финансирования на 2020 год.

Позже Кравчук сообщила, что принятые изменения в бюджет предусматривают отказ от госфинансирования на один, два, три квартала или на весь бюджетный год.

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