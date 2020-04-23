В НАПК зарегистрировано письмо об отказе партии СН от финансирования

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кравчук сообщила, что партия отказалась от финансирования на 3 и 4 кварталы

Заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что глава партии СН Александр Корниенко подписал письмо об отказе от госфинансирования политсилы, которое сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК. Об этом нардеп написал в своем Facebook.

Кравчук отметила, что партия отказалась от финансирования на 3 и 4 кварталы.

"Мы отказались от бюджетного финансирования до конца 2020 года. Точка! Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал соответствующее письмо, которое сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК... Госфинансирование партии на 2020 год - примерно 140 млн грн. Своим письмом к НАПК мы отказываемся от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть 70 млн гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом", - написала парламентарий.

Она заверила, что средства за 1 и 2 кварталы также будут переданы на преодоление COVID-19.

"Просто сделаем это по-другому. Законодательство не позволяет отдать их напрямую - так как благотворительность не является уставной деятельностью партии. Поэтому мы профинансируем общественные организации, которые и будут заниматься закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом... Партия подробно будет отчитываться о потраченных средствах", - добавила нардеп.

Напомним, в интервью РБК-Украина глава НАПК Александр Новиков заявил, что еще ни одна политическая партия не обращалась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования.

Как писало РБК-Украина, в конце марта Корниенко заявил, что партия откажется от государственного финансирования на 2020 год.

Позже Кравчук сообщила, что принятые изменения в бюджет предусматривают отказ от госфинансирования на один, два, три квартала или на весь бюджетный год.