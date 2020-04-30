ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАЗК зупинило держфінансування партії "Слуга народу"

Новини » Політика     30.04.2020 - 15:34
НАЗК зупинило держфінансування партії "Слуга народу"
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фінансування було зупинено у зв’язку зі зверненням партії до НАЗК

Національне агентство з питань запобігання і протидії корупції (НАЗК) зупинило фінансування політичної партії "Слуга народу" на III та IV квартали 2020 року. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, фінансування було зупинено у зв’язку зі зверненням партії до НАЗК. Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія - більше 70 млн гривень. Звернення партії пов’язане з прагненням перенаправити ці кошти на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в кінці березня у "Слузі народу" заявили, що партія відмовиться від державного фінансування на 2020 рік.

Пізніше уточнили, що прийняті зміни до бюджету передбачають відмову від держфінансування на один, два, три квартали або на весь бюджетний рік.

Разом з тим, в інтерв'ю РБК-Україна голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що ще жодна політична партія не зверталася до Національного агентства з питань запобігання корупції з заявою про відмову від державного фінансування.

Також РБК-Україна повідомляло, що на фінансування "Слуги народу" з державного бюджету в 2020 році було передбачено 140,5 млн гривень.

У "СН" закликали уряд пришвидшити виконання антикризових рішень Інститут когнітивного моделювання навчить нардепів "Слуги народу" боротися зі стресом
Новини України финанированиеНАПКСлуга народа
News
On Top