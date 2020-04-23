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НАПК заявляет, что ни одна партия еще не отказалась от госфинансирования

Новости » Политика     23.04.2020 - 09:52
НАПК заявляет, что ни одна партия еще не отказалась от госфинансирования
Фото: Александр Новиков (пресс-служба НАПК)

С 21 апреля партии могут отказаться от госфинансирования на квартал

Ни одна политическая партия еще не обращалась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава НАПК Александр Новиков.

Он рассказал, что до 21 апреля закон позволял партиям отказаться от государственных денег на все пять лет каденции Верховной рады. Но с 21 апреля партии могут прекратить свое финансирование лишь на квартал.

При этом комментируя заявление руководства "Слуги народа" о намерении отказаться от госфинансирования, Новиков заявил: "Ни одна партия к нам не обращалась".

Напомним, в конце марта глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что партия откажется от государственного финансирования на 2020 год. Политическая сила также обратилась к остальным парламентским партиям последовать их примеру.

Позже замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук сообщила, что принятые изменения в бюджет предусматривают отказ от госфинансирования на один, два, три квартала или на весь бюджетный год.

Также РБК-Украина сообщало, что на финансирование "Слуги народа" из государственного бюджета в 2020 году предусмотрено 140,5 млн гривен.

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