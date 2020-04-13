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Парламентским партиям разрешили отказываться от госфинансирования на конкретный срок

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 21:10
Парламентским партиям разрешили отказываться от госфинансирования на конкретный срок
Фото: Евгения Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

Политпартии могут отказаться от финансирования на один, два или три квартала или на весь бюджетный год

Парламентским партиям разрешили отказываться от государственного финансирования на конкретный срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

По ее словам, средства из бюджета, которые должны быть в этом году выделены на деятельность партии "Слуга народа", пойдут на борьбу с коронавируса.

"В изменениях в бюджет зафиксирована возможность отказаться от государственного финансирования уставной деятельности партии на разные сроки: один, два, три квартала или на бюджетный год", - добавила она.

При этом она отметила, что политпартии необходимо указать срок, на который она отказывается от финансирования, в заявлении Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, "Слуга народа" из-за коронавируса отказывается от государственного финансирования. Кроме того, политическая сила заявляла, что попросит другие парламентские партии последовать примеру.

Отметим, что на финансирование "Слуги народа" из государственного бюджета в 2020 году предусмотрено 140,5 млн гривен.

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