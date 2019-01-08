НАЗК опублікувало топ-10 порушників антикорупційного законодавства у грудні

Фото: Євгеній Гєллєр (УНІАН)

У першу п'ятірку порушників увійшли чотири нардепи

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило топ-перелік виявлених ознак порушень антикорупційного законодавства за грудень минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Так, очолив рейтинг нардеп Євгеній Гєллєр.

"На першому місці рейтингу, складеного прес-службою Національного агентства з питань запобігання корупції - обґрунтований висновок щодо зафіксованих ознак незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації народним депутатом України Євгенієм Гєллєром, який був направлений до Національного антикорупційного бюро України", - сказано у повідомленні.

При цьому на другому та третьому місцях рейтингу - подання недостовірних відомостей у деклараціях. Два обґрунтовані висновки складені стосовно депутата Верховної ради Дениса Омельяновича та один обґрунтований висновок - стосовно депутата Київської міської ради Сергія Харчука.

На четвертому та п’ятому місцях - адмінпротоколи за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, які складені стосовно депутатів ВР Сергія Дунаєва та Георгія Логвинського.

Крім того, до переліку порушників потрапили голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев, прокурор Київської місцевої прокуратури Кристина Шиліна, проректор з науково-педагогічної роботи Одеського НМУ Владлена Дубіліна та депутат Івано-Франківської міської ради Олександра Федорук.

Вказано, що загалом НАЗК у грудні 2018 року зафіксувало 111 порушень антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, НАЗК внесло 4 приписи першому віце-прем'єр-міністру України - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву і один припис міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК у минулому році направило до правоохоронних органів 253 обґрунтовані висновки про виявлення ознак кримінальних правопорушень у деклараціях.

Додамо, у вівторок, 1 січня, в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.