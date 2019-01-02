В Украине стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2018

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Подать декларацию можно лично либо в электронной форме, или отправить по почте

В Украине во вторник, 1 января 2019 года, стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Отмечается, что декларация об имущественном состоянии и доходах подается налогоплательщиками по месту своего налогового адреса лично (или уполномоченным на это лицом), либо высылается по почте с уведомлением о вручении и описью вложения, либо в электронной форме.

При этом, отправляя декларацию по почте, налогоплательщик обязан отправить её не позже чем за пять дней до граничного срока подачи.

"При направлении декларации средствами электронной связи граждане могут воспользоваться новым электронным сервисом в "Электронном кабинете", который предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации на основании учетных данных плательщика, сведений о начисленных (выплаченных) доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов и сведений по объектам недвижимого (движимого) имущества", - сообщают в ГФС.

Отметим, в 2018 году был расширен круг лиц, которые обязаны или имеют подавать декларации.

"Обязаны включить в годовую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить установленные Кодексом налоги и сборы получатели вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) в соответствии с условиями гражданско-правового договора в случае, если такие доходы получены от физических лиц - плательщиков единого налога четвертой группы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, право подать декларацию с целью получения налоговой скидки имеют граждане, которые понесли расходы: в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства; в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае если такой плательщик имеет статус внутренне перемещенного лица и при условии соблюдения требований, установленных Кодексом.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции выявило в декларациях четырех должностных лиц признаки уголовного правонарушения, связанного с умышленным декларированием недостоверной информации.

Ранее, 6 декабря НАПК выявило признаки уголовного преступления в бездействии семи должностных лиц, которые не подали декларации.