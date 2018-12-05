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НАЗК знайшло кримінальні порушення у деклараціях нардепа Мельничука

Новини » Політика    05.12.2018 - 10:16
НАЗК знайшло кримінальні порушення у деклараціях нардепа Мельничука
Фото: Сергій Мельничук (facebook com/Alexandr2013)

Також виявлені порушення у деклараціях чиновника прокуратури Київської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами повних перевірок виявило кримінальні порушення у деклараціях народного депутата Сергія Мельничука  та прокурора Київської обласної прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НАЗК.

Зокрема, встановлено, що позафракційний нардеп Мельничук у деклараціях за 2015 та 2016 роки не вказав корпоративні права, які має у двох господарських товариствах. Встановлено, що загальний розмір прав у фінансовому еквіваленті становить понад 1 млн гривень.

Порушення виявлені також у деклараціях прокурора прокуратури Київської області, який є працівником відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих, Чуйкова Вадима Сергійовича.

Зокрема, у декларації за 2016 рік він не вказав вартість придбаних ним у 2014 році мотоцикла Harley-Davidson та у 2016 році автомобіля BMW 525D. Також прокурор не задекларував дохід від продажу іншого авто та не зазначив корпоративні права дружини.

"Загалом у декларації прокурора встановлено недостовірні відомості на суму 2 млн 356 тис. 617 гривень", - додали в НАЗК.

 

Нагадаємо, НАЗК в листопаді зафіксувало 240 порушень антикорупційного законодавства.

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